Sparito il denaro dalla cassaforte del Comune di Castrolibero

Si indaga anche tra i dipendenti per capire chi abbia lasciato aperto lo sportello consentendo che i soldi venissero trafugati

CASTROLIBERO (CS) – A cavallo di Natale il Comune di Castrolibero ha denunciato un ammanco di denaro tra i propri uffici. Si tratta di circa 5mila euro conservate nella cassaforte comunale che si trova nel Comando della Polizia Municipale in via Cimbri. Soldi di cui oggi si è persa traccia. I carabinieri della locale stazione indagano per risalire non solo al responsabile del furto, ma anche all’identitĂ del dipendente che ha consentito che le banconote venissero trafugate. Lo sportello della cassaforte infatti era stato lasciato aperto e nessuna forzatura si è resa necessaria per prelevare i soldi conservati al suo interno. Un errore che ha agevolato il lavoro dei malintenzionati a cui i carabinieri della stazione di Castrolibero stanno tentando di dare un’identitĂ . Le indagini in corso infatti stanno vagliando anche l’eventuale ruolo dei dipendenti comunali nel furto. Nel frattempo i consiglieri di minoranza Francesco Calvelli, Aldo Figliuzzi e Anna Giulia Mannarino hanno presentato un’interrogazione sulla vicenda chiedendo sia convocato al piĂą presto un Consiglio comunale in cui si possa fare chiarezza sull’episodio.

Immagine di repertorio