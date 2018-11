Treni a lunga percorrenza, nuova stazione tra Rende e Montalto Uffugo

La Giunta regionale ha approvato la proposta di istituzione di un nuovo servizio ferroviario Sibari-Roma

CATANZARO – Con delibera di giunta regionale del 6 novembre scorso è stata approvata la proposta di istituzione di un servizio ferroviario a elevate prestazioni Sibari – Roma via Paola. Il bacino di utenza potenziale copre una vasta area che, centrata sulla stazione di Sibari, è circa 150.000 abitanti. Si tratta, oltretutto, di un’area a forte valenza turistica, che vede le presenze in continua crescita, con delle eccellenze di pregio rappresentate dall’area archeologica di Sibari, dal Castello di Corigliano, dal Museo Diocesano di Rossano dove è situato il Codice Purpureo (patrimonio dell’Umanità e inserito dall’Unesco tra i 47 nuovi documenti del Registro della memoria mondiale), solo per citarne alcune.

Tale nuovo servizio, di tipo Frecciargento, nella tratta Sibari – Paola, dovrebbe prevedere nel tempo una fermata da realizzarsi presso la nuova stazione ferroviaria che sorgerà in zona Sant’Antonello, ai confini dei comuni di Rende e Montalto Uffugo, a nord dell’area urbana di Cosenza – Rende. In territorio calabrese, infine, la proposta prevede anche la fermata presso la stazione di Scalea – S. Domenica di Talao, così da servire l’alto tirreno cosentino attualmente non collegato a Roma con servizi ferroviari di Alta Velocità . Questa nuova configurazione consentirebbe di collegare l’area della Sibaritide con Roma, via Napoli Afragola, in circa 4 ore. Indicativamente, gli orari di esercizio di questa nuova coppia di treni a elevate prestazioni sulla relazione Sibari – Roma via Paola dovrebbero consentire l’arrivo a Roma intorno alle 10:00 del mattino ed una ripartenza intorno alle 18:30 del pomeriggio, consentendo così una permanenza nella Capitale di circa 8 ore con partenza e rientro nella stessa giornata.

Nella tabella successiva sono riportati gli orari di viaggio ipotizzati. Lo studio che al contrario di quanto affermato non coevidenzia, in particolare, la domanda attraibile da questo nuovo servizio a mercato è stato consegnato dal Presidente della Giunta Regionale, on. Gerardo Mario Oliverio al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti senatore Danilo Toninelli, nel corso dell’incontro che si è tenuto a Roma nella giornata di ieri, 8 novembre 2019, durante il quale sono stati discussi vari e importanti temi oggetto delle attività in Calabria nell’ambito del porto e del polo industriale di Gioia Tauro, delle infrastrutture stradali e ferroviarie, dell’edilizia scolastica e dei rapporti in corso con RFI, Trenitalia e Anas.

Orario di viaggio ipotizzato per il nuovo servizio ferroviario a elevate prestazioni

Sibari – Roma