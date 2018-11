Furto con ‘spaccata’ a Montalto, ma l’auto si rompe in autostrada

I malviventi attualmente ricercati dalle forze dell’ordine hanno abbandonato la vettura che risultava essere rubata poche ore prima

MONTALTO UFFUGO (CS) – All’alba di stamattina alle 4:20 in via Manzoni, a Taverna di Montalto, è stata divelta la saracinesca del bar tabacchi Exotic. Quattro persone a volto coperto hanno sfondato l’entrata dell’esercizio usando come ‘ariete’ una Fiat Multipla. L’impatto ha fatto scattare l’allarme e allertato i residenti del circondario che hanno sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine. Arrivati sul posto i carabinieri della stazione di Montalto Uffugo, coordinati dal luogotenente Pierluigi Danielli, sono subito partiti alla ricerca dei malviventi e della refurtiva. A distanza di pochissimo tempo è stata ritrovata l’auto usata per aprire un varco ed introdursi nel bar tabacchi. Il mezzo era stato abbandonato sull’Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Montalto Uffugo e Rende all’altezza di Sant’Antonello.

Nel fiondarsi contro la saracinesca infatti il conducente ha involontariamente distrutto la coppa dell’olio, rottura che ha comportato a distanza di qualche chilometro l’arresto del mezzo. Non è dato sapere se i quattro si siano poi dileguati a piedi o siano stati prelevati con un’altra auto da un complice. L’unica certezza è che la vettura era stata rubata poche ore prima, nel tardo pomeriggio di ieri, su via Popilia ed è poi stata restituita al legittimo proprietario. Al suo interno è stata rinvenuta una slot machine trafugata dall’Exotic cui proprietari non hanno ancora quantificato nĂ© i danni nĂ© l’ammontare di quanto è stato sottratto dai quattro che pare abbiano portato con sĂ© anche il registratore di cassa e diverse stecche di sigarette, dopo aver messo a soqquadro l’intero negozio. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel quartiere sono al vaglio dei carabinieri di Montalto Uffugo attualmente al lavoro per rintracciare gli autori del furto.