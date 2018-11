Asfalto killer a Montalto Uffugo, cittadini preoccupati per i numerosi incidenti

L’ultimo sinistro in cui un uomo ha perso la vita si è registrato circa un mese fa

MONTALTO UFFUGO (CS) – La strada provinciale 102 che collega Taverna di Montalto a diversi Comuni dell’hinterland preoccupa la cittadinanza. Numerosi gli incidenti che si registrano, quasi a cadenza giornaliera, in via Pianette. Sinistri che circa un mese fa hanno comportato il decesso di un automobilista. I cittadini chiedono interventi immediati a tutela della propria incolumitĂ e non escludono accese forme di protestare qualora non vengano poste in essere a breve termine soluzioni per arginare il problema. CriticitĂ di cui l’amministrazione comunale è pienamente consapevole. A dimostrarlo sono i carotaggi e le analisi del bitume stradale effettuate in collaborazione con l’UniversitĂ della Calabria che hanno indotto ad istallare dei dossi per costringere i veicoli a diminuire la velocitĂ nel tratto di strada in cui pare sia presente l’asfalto ‘anomalo’. Dal suo canto, anche il sindaco di Lattarico Antonella Blasi ha sollecitato il settore viabilitĂ della Provincia di Cosenza chiedendo con urgenza di occuparsi della vicenda.

