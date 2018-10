Diciottenne ferito a Settimo di Montalto per una ‘distrazione’

Il ragazzo stava percorrendo via Santa Maria in bicicletta

MONTALTO UFFUGO (CS) – Un ragazzo di 18 anni è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cosenza a causa di un incidente. Il giovane, originario del Bangladesh e ospite del centro di accoglienza della Croce Rossa presente nel Comune di Montalto Uffugo stava percorrendo via Santa Maria nella frazione di Settimo in bicicletta. All’improvviso l’autista di una monovolume, dopo aver parcheggiato a lato strada, ha aperto lo sportello contro il quale il diciottenne ha sbattuto cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Misericordia che hanno provveduto ad accompagnare in ospedale il ragazzo al quale pare sia stato riscontrato un ematoma addominale che non desta ad ora particolare preoccupazione. Â