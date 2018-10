Passeggiava ad Andreotta con lo zainetto pieno di droga

L’uomo è stato fermato, perquisito e arrestato dai carabinieri di Castrolibero

CASTROLIBERO (CS) – Continua nell’area urbana di Cosenza la lotta serrata al traffico di sostanza stupefacenti. Nella tarda serata di ieri, i militari della stazione Carabinieri di Castrolibero, nell’ambito di specifici controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio, hanno fermato ad Andreotta un uomo che camminava a piedi in via Almirante. Ritenuto il suo atteggiamento sospetto è stato identificato e perquisito. Nel suo zainetto infatti aveva 293 grammi di hashish suddivisi in 11 involucri in cellophane; 72 grammi di marijuana suddivisi in 6 confezioni in cellophane; un bilancino di precisione marca Apple; materiale per taglio e confezionamento della sostanza. Il tutto è stato posto sotto sequestro in attesa di accurate analisi. M. G. 33enne di Castrolibero è stato quindi immediatamente arrestato e, come disposto dal pm di turno, posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si svolgerĂ nella mattinata di oggi.

In foto uno scorcio di via Almirante