Sedici eventi in una sola notte tra i vicoli del centro storico di Montalto Uffugo

La Notte dell’Opera, il 30 Agosto, arte e musica da vivere nei borghi tra giocolieri, gastronomia e calici di vino nell’enorme palcoscenico itinerande del Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo

MONTALTO UFFUGO (CS) – Tra i vicoli del centro storico di Montalto Uffugo il 30 Agosto, a partire dalle 20:00, andrà in scena La Notte dell’Opera. Sedici eventi di arte e musica tra prodotti tipici e vino locale in una delle date più suggestive del noto Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo. Il ricco programma di spettacoli include anche il Leoncavallo Jazz del Simona Calipari Quartet, con inizio alle 22:00. Un concerto che si sarebbe dovuto tenere nei giorni scorsi ed è stato rinviato per il maltempo ed integrato nella speciale kermesse musicale che animerà il centro del paese giovedì per un’intera notte. Spettacoli itineranti che trasformeranno Montalto Uffugo, attraverso concerti in diverse location, in un enorme palcoscenico. L’obiettivo è quello di avvicinare il grande pubblico alla lirica anche se non mancherà la musica di ogni genere, figuranti in maschera e giocolieri.

A coordinare le varie anime della manifestazione è il Direttore d’Orchestra più giovane d’Italia, il ventinovenne calabrese Filippo Arlia. Il Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo che ha ospitato nelle tappe delle scorse settimane il Premio Lirico e il Concorso Internazionale Giovani Talenti Canto e Musica da Camera proseguirà il 1° Settembre alle 21:00 in piazza Duomo di Montalto Uffugo con l’Opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo interpretata dall’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta da Filippo Arlia con la regia di Gianmaria Romagnoli. RLB Radioattiva seguirà La Notte dell’Opera in diretta sulle frequenze FM 100.3, 89.2 e 104.3 nonché in streaming sul sito www.rlb.it. L’evento è patrocinato dal Comune di Montalto Uffugo con la collaborazione della Camera di Commercio di Cosenza e l’associazione 20DiVini.

PROGRAMMA NOTTE DELL’OPERA

Chiostro San Domenico – Palazzo Comunale Montalto Uffugo

Dalle 20:00Â

Apertura manifestazione – Museo Leoncavallo

Esposizione artistica: Serena Galioto

Leoncavallo in Fabula: Rosanna Reda

Dalle 20:30

Melos – Art Fabrique: vincenza Salvino, Stefania Sammarro

Recital Piano Solo: Francesco Tropea

Dalle 21:30

Parole di Leoncavallo tra prosa e poesia

Voce: Morrone Niccolò

Musica: Vincenza Sciotto, Pino Franco Ruggero, Teresa Musacchio e Giuseppe Fusaro

Dalle 22:30

Nuances Trio – Dal Cinema… A Piazzolla: Pardino Pietro, Paolo Luciani e Giovanni Reale

Piazza Bianco Montalto Uffugo

Dalle 20:30

Radio RLB Live dalla Notte dell’Opera

Venti Di…Vini in tour – Sommelier ISF (International Sommelier Foundation)

Dalle 21:30

Groove Percussion – Officina Etnica

Dalle 22:20Â

Leoncavallo in Jazza – Simona Calipari Quartet

Dalle 24:00

TchaJkovsky Saxophone Ensemble: Danilo Russo Ensemble 12 sax

Dalle 00:30

Officina etnica: Salvatore Pace e Mattia Didio

Corso Garibaldi – Orologio Montalto Uffugo

Dalle 22:00

Officina etnica: Salvatore Pace e Mattia Didio

Giocolieri di Leoncavallo

Dalle 23:30

Fabio Nirta Dj set dell’Opera

EVENTI ITINERANTI

Giocolieri di Leoncavallo

Figuranti in maschera – 30 coristi itineranti

Vicoli artistici – Performance flash

Venti Di…Vini in tour

Sommelier ISFÂ (International Sommelier Foundation)