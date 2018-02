Facebook, l’uomo del fotomontaggio della Bodrini denuncia furto d’identità

Dopo essere stato individuato dalle forze dell’ordine sono stati pubblicati a suo nome altri due fotomontaggi

MONTALTO UFFUGO (CS) – L’ex barbiere di Montalto Uffugo chiede siano identificati gli hacker che scrivono a suo nome. Rintracciato dopo aver pubblicato un post che ritraeva la presidente della Camera Boldrini con la testa insanguinata pare non abbia piĂą usato facebook. Eppure da un profilo riportante i suoi dati anagrafici nei giorni successivi qualcuno avrebbe continuato a pubblicare fotomontaggi offensivi. Due in particolare. Il primo rivolto al portavoce dei Sentinelli di Milano Luca Paladini in cui la sua immagine con il volto emaciato (come se fosse stato pestato) viene accompagnata da una poco amorevole didascalia: “è quello che si meriterebbero italiani traditori frociosessuali pedofili spie”. Il secondo riproponeva nuovamente l’immagine della Boldrini questa volta però con una cesoia. Verosimilmente si tratterebbe dell’azione di un anonimo fake su cui lo stesso Gianfranco Corsi chiede si indaghi.

“In data 16 febbraio 2018 Corsi Gianfranco, indagato per minaccia aggravata a causa del post pubblicato su facebook relativo al fotomontaggio di Laura Boldrini, si è recato presso il Compartimento della Polizia Postale di Cosenza, accompagnato dal suo legale di fiducia Franco Napolitano del Foro di Cosenza per eseguire gli accertamenti tecnici irripetibili sul suo telefono cellulare. Nella stessa mattinata – spiega in una nota il suo avvocato – Corsi Gianfranco, ha depositato presso il Compartimento della Polizia Postale querela contro ignoti per il reato di sostituzione di persona, furto d’identitĂ su facebook e diffamazione aggravata nei suoi confronti per gli articoli di stampa apparsi su alcuni quotidiani online e sulla pagina facebook dell’autore della querela contro il Corsi.

I post incriminati riportano il nome di Corsi Gianfranco ed uno addirittura riporta anche la foto dello stesso (foto estrapolata da un articolo apparso su un quotidiano) facendo intendere che sia stato il Corsi l’autore dei post. PoichĂ© il Corsi dal giorno 4 febbraio 2018 non ha piĂą eseguito alcun accesso su facebook ne tantomeno ha postato o commentato frasi o immagini riguardanti la Boldrini o altre persone, è evidente che siamo di fronte a qualcuno che si sta nascondendo dietro il nome e il falso profilo di Corsi Gianfranco per continuare nell’attivitĂ sopra descritta. Per questi motivi è stata presentata la querela contro ignoti, chiedendo che si arrivi al piĂą presto all’effettiva individuazione dell’autore dei post incriminati, possibilmente con la stessa celeritĂ con cui si è arrivati all’individuazione del sottoscritto”.

