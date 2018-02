Donato un defibrillatore alla scuola materna di Montalto

L’evento si inserisce nell’ambito delle attività realizzate dalla BCC Mediocrati sulla sicurezza cardiovascolare

MONTALTO UFFUGO (CS) – Si è svolta ieri mattina, presso la scuola per l’infanzia di Via Manzoni a Taverna di Montalto, la cerimonia di consegna di un defibrillatore donato dalla BCC Mediocrati. L’evento si inserisce nell’ambito delle attivitĂ realizzate dalla Banca sulla sicurezza cardiovascolare che ha consentito, nell’ultimo anno, di cardioproteggere l’istituto comprensivo di Bisignano e il Comune di Aprigliano, dove l’apparecchiatura è stata posizionata all’esterno a beneficio della intera comunitĂ . Insieme ai piccolissimi alunni, alle insegnanti e al personale parascolastico, erano presenti il dirigente dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino”, Gemma Faraco; il presidente del Consiglio d’Istituto, Armando Taverna; presidente e vice presidente del Comitato Genitori, Raffaella Sirianni e Saverino De Leo. Con loro anche il responsabile dell’azienda CMN Hospital, Massimo Mitidieri, che ha fornito il defibrillatore.

Il presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino ha commentato così l’iniziativa: “La Banca cresce se cresce il territorio. Con questa apparecchiatura ci preoccupiamo anche di garantire una crescita in sicurezza. Di concerto con l’Istituto Scolastico, infatti, questo apparecchio salvavita sarà messo a disposizione dell’intera area di Taverna”. Il defibrillatore fornito alla scuola per l’infanzia, infatti, è stato posto in una apposita teca, già “armato” con elettrodi per bambini. Ma, all’occorrenza, e con modalità di immediata esecuzione, sono stati forniti anche elettrodi per adulti in modo da rispondere ad ogni evenienza.

