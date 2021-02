Il rock e l’acquasanta, l’anima di Padre Massimo Granieri

«Il rock invade il mio spazio perchè ha bisogno di essere ascoltato», parola di sacerdote

Padre Massimo Granieri ne “Il Diario” confessa la sua anima e ci racconta la sua vita divisa tra rock e spiritualità. La musica è bontà, è bellezza e strumento per arrivare a Dio. Nel suo secondo lavoro editoriale “Il Rock’n’roll con tanta anima, scrive di come abbia incontrato la fede nelle canzoni di Patty Smith e David Bowie. «Questo libro è una piccola creatura – dice – è come un figlio che nasce, diventa maturo, prende la sua strada ed entra nelle case dei lettori». Padre Passionista con un passato burrascoso da giovane ribelle, oggi guida la Parrocchia della Madonna della Catena a Laurignano, alle porte di Cosenza.