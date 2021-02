Montalto, furto nella scuola di via Manzoni. Ladri portano via le mascherine

I ladri sono entrati nella scuola nella notte tra mercoledì e giovedì. Più che il valore dei beni trafugati i ladri hanno portato via le mascherine in dotazione alla scuola

MONTALTO UFFUGO (CS) – E’ stata presa di mira dai ladri la scuola materna in via Manzoni a Taverna di Montalto. I malviventi hanno fatto irruzione nel plesso portando via materiale di poco valore e sono stati facilitati vista la presenza di alcune impalcature presenti per lavori di ristrutturazione. I carabinieri di Montalto hanno avviato le indagini. A scoprire l’irruzione e il furto è stato il personale scolastico. Tra il materiale trafugato anche le mascherine, circa 200, in dotazione alla scuola. Tanta la rabbia per i docenti e soprattutto amara la sorpresa per i piccoli alunni per un gesto così deplorevole.