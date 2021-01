Giorno della memoria – Non dimentico

Un piccolo frammento della memoria di Annina Guido, costretta a nascondersi in casa a Lattarico dai soldati tedeschi, nell’autunno del 1943.

LATTARICO (CS) – Nelle pagine del nostro Diario, Annina Guido ci racconta il suo primo, traumatico incontro con un soldato tedesco. E’ l’autunno del 1943. Accampato poco distante dalla piccola azienda di famiglia, un soldato tedesco con in spalla un mitra, sbuca dalla vigna ed irrompe in casa, costringendo Anna e la sorella a rifugiarsi e nascondersi in soffitta.