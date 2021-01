EROE DIMENTICATO

Vandali in azione sul monumento ad giovane soldato caduto in Kosovo. Il fratello “Via il nome di Dino da questo posto abbandonato”

MONTALTO UFFUGO (CS) – La mano dei vandali sul monumento in memoria del sacrificio di Dino Paolo Nigro, 23 anni appena, il giovane caporalmaggiore degli Alpini che durante un’esercitazione nei cieli del Kosovo nel 2001, precipita da un elicottero in fase di atterraggio rimanendo ucciso insieme ad un altro commilitone, Giuseppe Fioretti, 24 anni di Viterbo.

Nell’agosto del 2011 l’Amministrazione a guida Gravina decide di intitolargli la Villa comunale del centro storico, insieme al monumento in pietra. Nei giorni scorsi l’opera commemorativa è stata presa in parte danneggiata. E non è la prima volta. E consideratolo stato di completo abbandono nel quale di trova l’area pubblica, il fratello del giovani militare chiede adesso che il suo nome venga immediatamente rimosso.