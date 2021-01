Rende, sotto viale Principe scoperta una discarica con rifiuti di ogni genere

Materassi, oli esausti, reti e televisori gettati sotto il ponte nei pressi della Lidl. Un’area verde trasformata in discarica

RENDE – Incivili hanno realizzato una vera e propria discarica a cielo aperto nei pressi di viale Francesco e Carolina Principe a Rende. Sotto il ponticello, nei pressi della Lidl, si trovano centinaia di rifiuti accumulati. Materassi, reti, televisori, sedie di plastica, ma anche contenitori pieni di oli esausti da cucina: una discarica in pieno centro e sotto il viale utilizzato quotidianamente da migliaia di cittadini per fare sport. Quello che risulta strano è come sia possibile che nessuno abbia visto un tale scempio. Di certo, responsabilità è anche di quei cittadini che indisturbati e senza alcun rispetto per le regole e l’ambiente gettano i rifiuti nell’area verde.

I rifiuti campeggiano indisturbati in diversi punti: uno spettacolo vergognoso creato da chi ancora continua a non usufruire dei centri di raccolta e pensa di poter distruggere l’ambiente a proprio piacimento. Questi comportamenti incivili andrebbero duramente sanzionati come esempio per tutti.

Foto Francesco Greco