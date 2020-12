Scintille dal caminetto, scoppia incendio in un’abitazione a Castrolibero

Fortunatamente, al momento dell’incendio nessuno si trovava in casa. Il rogo – divampato accidentalmente – ha distrutto alcuni locali dell’abitazione

COSENZA – Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza sede centrale, muniti di autobotte ed autoscala, sono intervenute nel comune di Castrolibero per domare l’incendio in un’abitazione. Il rogo – divampato accidentalmente dal caminetto – ha bruciato inizialmente una poltrona posta nelle vicinanze propagandosi successivamente in cucina e salone, andati completamente distrutti con il crollo parziale del tetto di copertura. Al momento dell’incendio la proprietaria non era nell’abitazione. L’appartamento, in via precauzionale, è stato reso inagibile in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali da parte degli enti preposti. Non risultano danni a persone. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per le verifiche di competenza.