“Last Call”: Abramo Customer Care, tremila posti a rischio in Calabria

Assume i contorni del dramma occupazionale la vicenda dei lavoratori di Abramo Customer care che riguarda solo in Calabria 3.000 persone

“Non siamo più disposti ad essere ricattati”. Così i lavoratori dell’azienda Abramo Customer Care Spa che da anni ha impiegato centinaia di persone nei propri contact center. Lo scorso 31 ottobre l’azienda ha presentato un concordato fallimentare al Tribunale di Roma per provare a salvare il salvabile in termini di debito/credito e poi ‘cedere’ i lavoratori al migliore offerente. Persone che lavorano in quella realtà anche da oltre 10 anni, in alcuni casi anche persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Una situazione drammatica che pesa sul futuro dei dipendenti. Cresce intanto l’attesa per il tavolo al ministero dello Sviluppo Economico previsto per domani