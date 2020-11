A rischio la distribuzione dell’ossigeno. I farmacisti “riconsegnate le bombole vuote”

Al momento non ci sono problemi di scorte d’ossigeno, ma i farmacisti chiedono a tutte le persone di riconsegnare quelle vuote per evitare criticità

.

COSENZA – “Abbiamo avuto notizie dal territorio che si stanno verificando carenze nella disponibilità di bombole di ossigeno nelle farmacie per le cure domiciliari di pazienti Covid”. A lanciare l’allarme era stato due giorni fa il presidente di Federfarma Marco Cossolo. Al momento nelle farmacie di Cosenza e Rende il sistema di distribuzione del prezioso gas medicale a domicilio ancora tiene, le scorte ci sono e non si registrano eccessive criticità come invece accade in altre città italiane. Tuttavia la principale difficoltà, secondo i farmacisti, sarebbe dovuta alla lentezza nella restituzione dei contenitori da parte dei pazienti. Per questo chiedono di riconsegnarle in farmacia quando sono esaurite.