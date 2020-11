Calabria ‘Zona Rossa’ e sanità al collasso, Corcioni “siamo tutti responsabili, non solo Cotticelli”

Il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoiatri della provincia di Cosenza Eugenio Corcioni analizza l’attuale momento della pandemia e la situazione sanitaria nella nostra regione sempre più in crisi “è un così tale disastro che dare la colpa solo da una parte non sarebbe giusto”

COSENZA – Il virus galoppa mentre la Calabria è stata dichiarata “zona rossa” travolta nelle ultime ore dalla bufera sul commissario dimissionario Cotticelli e con una sanità che rischia di collassare. Un situazione sempre più difficile come ha evidenziato il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoiatri della provincia di Cosenza, il dottor Eugenio Coricioni “Cotticelli non può passare come unico responsabile. È un così tale disastro che siamo responsabili tutti, anche gli operatori che si massacrano di lavoro perchè abbiamo accettato di tutto”. E parla anche dell’incarico al nuovo commissario Zuccatelli.