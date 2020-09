Scuole riaperte anche a Rende e Montalto. Genitori in apprensione e bimbi felici

Nuove disposizioni, protocolli sanitari da seguire e cambi di sedi caratterizzano il nuovo anno scolastico al tempo del coronavirus

RENDE – Le nuove regole per il rientro a scuola lasciano spaesati i genitori, ma a prevalere su tutto il primo giorno di scuola è l’entusiasmo dei bambini. Suono della prima campanella oggi a Rende e Montalto Uffugo dove ha preso ufficialmente il via il nuovo anno scolastico, caratterizzato, come ovunque, da attente misure igieniche, ambienti scolastici ampliati e utilizzo della mascherina.

“È un banco di prova importante – ha dichiarato Marcello Manna sindaco di Rende – abbiamo lavorato tanto in questi giorni e continueremo a farlo. La sicurezza è fondamentale per far ripartire tutte le attività e la scuola in tal senso è centrale, dunque l’impegno è massimo”. Il primo cittadino rendese questa mattina si è recato nelle scuole del territorio, per supervisionare l’avvio dell’anno scolastico e rivolgere gli auguri di buon lavoro al personale scolastico e ai ragazzi. “Eventuali crisi – ha poi concluso Manna – le gestiremo e affronteremo di volta in volta con il supporto con i sanitari dell’Asp“.

La necessità di mantenere un’adeguata distanza sociale ha portato inevitabilmente all’ampliamento degli spazi da utilizzare per le attività didattiche. Attività che ha tenuto impegnati i sindaci di vari comuni, che hanno dovuto reperire nuovi spazi e riconvertirli alle necessità avanzate dai dirigenti scolastici. “Gli spazi a disposizione non erano sufficienti – ha spiegato Pietro Caracciolo sindaco di Montalto Uffugo – e riorganizzare gli spazi, ma anche i servizi di trasporto degli scuolabus, è stato impegnativo. Abbiamo cercato di ridurre al minimo le difficoltà sia per i genitori che per tutto il personale scolastico”.