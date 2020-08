Montalto Uffugo, incendio in un fienile. In fumo duemila balle di fieno

L’intervento nel primo pomeriggio di ieri in località Marinella di Montalto Uffugo. L’incendio ha interessato un capanno adibito a fienile in legno

MONTALTO UFFUGO – I vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, sono intervenuti ieri per domare l’ncendio di un fienile a Montalto che ha interessato la struttura in legno e la copertura in lamierato e che era adibito anche a deposito di attrezzature per l’agricoltura. La struttura è andata completamente distrutta e circa 2.000 balle di fieno sono andate in fumo. Non si registrano danni a persone.

L’intervento dei vigili del fuoco, col supporto di una autobotte, ha consentito di circoscrivere ed estinguere l’incendio evitando che le fiamme si propagassero nella zona circostante. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di competenza e ora si dovrà capire cosa abbia originato il rogo.