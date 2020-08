Mendicino, arrestato un 32enne cosentino per detenzione ai fini di spaccio

L’uomo si trovava ai domiciliari ed è stato sorpreso dai carabinieri mentre lanciava dalla finestra una busta con all’interno circa 600 grammi di marijuana. Durante la perquisizione sono state anche rinvenute banconote di vario taglio per un ammontare di 1.800 euro

.

MENDICINO (CS) – Nel corso di un servizio antidroga disposto dai carabinieri di Cosenza, i militari della stazione di Mendicino, congiuntamente al personale della sezione operativa del capoluogo bruzio, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente un 32 enne cosentino, che si trovava sottoposto agli arresti domiciliari nel comune di Mendicino. Originario di Cosenza, l’uomo era sottoposto al regime dei domiciliari presso l’abitazione della compagna a seguito di altri provvedimenti cautelari. I carabinieri addetti al controllo dell’uomo, avevano notato da diverso tempo un insolito via vai di autovetture da quell’immobile, da parte di persone non del posto.

Si è così deciso di effettuare un controllo e nel primo pomeriggio di ieri, in carabinieri di Mendicino con il supporto del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cosenza, hanno prima circondato l’edificio e successivamente fatto irruzione, sorprendendo il ragazzo mentre lanciava dalla finestra una busta con all’interno circa 600 grammi di marijuana. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e banconote di vario taglio per un ammontare di 1.800 euro. L’uomo è stato arrestato e su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, portato nel carcere di Cosenza in attesa dell’udienza di convalida.