(FOTO-VIDEO) Incendi senza tregua. Vasto rogo tra Castrolibero e Cosenza

Un nuovo grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio e sta interessando la provincia di Cosenza in particolare alcune colline tra i comuni di Castrolibero e Cosenza

.

COSENZA – Anche oggi un’altra giornata complessa e difficile per gli incendi che da giorni non danno tregua e continuano a interessare diverse zone della Calabria. Nel primo pomeriggio un nuovo vasto rogo è divampato nel cosentino tra i comuni di Castrolibero e Cosenza e sta interessando una vasta area di macchia mediterranea. Le fiamme, alimentate dalle forti raffiche di vento, interessano alcune colline ed hanno già divorato ettari di vegetazione riducendo in cenere anche alcuni uliveti. Lambita, in Contrada Motta, anche la strada che arriva nel Comune di Marano. Al momento il rogo interessa un‘area lontana dal centro abitato ma non da alcuni casolari e aziende agricole.

FOTO – VIDEO Francesco Greco