Castrolibero, sindacato denuncia: “pericolo mezzi agricoli su carreggiata non idonea”

Il sindacato scrive al Prefetto: “nel circolare sono costretti a invadere l’altra carreggiata con rischio incidenti per automobilisti. A questo si aggiunge carenza di manutenzione della carreggiata e di segnaletica”

CASTROLIBERO (CS) – La F.A.I.S.A della CONF.A.I.L.(Federazione Autonoma Italiana Sindacati Autoferrofilotranvieri e Internavigatori – Autotrasportatori e Ausiliari del Traffico) scrive una missiva al Prefetto, per portarlo a conoscenza della situazione riguardante mezzi agricoli ed autoarticolati che, nel circolare, sono costretti a invadere l’altra carreggiata (alleghiamo foto di copertina) sulla strada del comune di Castrolibero, dal ponte di San Francesco via Motta fino al bivio di Fontanesi (inoltre buona parte dei mezzi agricoli senza la dovuta segnaletica del codice della strada).

Tale situazione, – si legge nella lettera di denuncia – potrebbe recare danni a persone o veicoli nella circolazione, considerato che la strada è anche trafficata da autobus di linea. A questo si aggiunge carenza di manutenzione della carreggiata (manto stradale in cattive condizione e poco sicure) e di segnaletica, per cui chiediamo un attento sopralluogo. Inoltre ci permettiamo di suggerire, considerato che esiste arteria alternativa per mezzi superiore a 35 quintali che non devono prestare tipi di attività su tale strada; ad obbligare il transito sul canale di Castrolibero paese, che si presta ad adeguata circolazione di mezzi pesanti, evitando pericoli alla cittadinanza dei paesi limitrofi costretti a transitare per Via Motta.”