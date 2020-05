Rende, istituita consulta per attività produttive in accordo con Unical e imprese

“La consulta dovrà svolgere un ruolo propositivo occupandosi precisamente di favorire l’incontro del mondo della formazione universitaria con quello dell’impresa e del lavoro”

RENDE (CS) – Con decreto dello scorso ventuno maggio a firma del sindaco Marcello Manna, è stata istituita a Rende la consulta per la formazione e le attività produttive in raccordo con l’Università della Calabria e le imprese. “Riteniamo essenziale –ha spiegato il primo cittadino- l’incontro diretto e stabile tra questo ente, l’Unical e le imprese operanti sul territorio rendese, allo scopo di affrontare in modo più efficace i temi che riguardano lo sviluppo economico e sociale del territorio, di stimolare la crescita professionale, le competenze e l’imprenditorialità, coniugando insieme innovazione, istruzione, inclusione”.

“L’opportunità per i nostri giovani di trarre beneficio da tale rete è evidente: consentire all’Università di definire una didattica efficace e un apprendimento attivo e partecipato, significa incrementare percorsi formativi e di studio che rispondano alle esigenze del tessuto produttivo del nostro territorio oltre a favorire l’occupazione nelle aziende locali le quali, a loro volta, potrebbero avere la possibilità di impiegare personale sempre più qualificato”, ha aggiunto Manna. Da qui la necessità di attivare: “l’istituzione di un organismo consultivo che promuova tali percorsi perseguendo politiche dal basso e partecipazione democratica alla cosa pubblica da parte dei cittadini che da sempre muove il nostro agire politico.

La consulta –che sarà guidata dall’avvocato Luigi Falco– dovrà svolgere un ruolo propositivo occupandosi precisamente di favorire l’incontro del mondo della formazione universitaria con quello dell’impresa e del lavoro, in collaborazione con le istituzioni locali e con gli ordini professionali di riferimento, proponendo azioni ed iniziative di comune interesse volte a favorire la circolazione di idee, conoscenze ed esperienze, in relazione alle esigenze e prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio-produttivo locale”, ha concluso il sindaco di Rende.