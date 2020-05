Rende, Manna sospende la tassa di occupazione suolo pubblico per gli operatori commerciali

“Con la Fase 2 si impone per noi amministratori locali, di sostenere la ripresa delle attività commerciali tra cui, le più penalizzate, sicuramente risultano quelle che si occupano della somministrazione di cibi e bevande”

RENDE (CS) – “Con la deliberazione di giunta di stamane, di concerto con gli assessori Iantorno e Ziccarelli, si è inteso proseguire lungo il percorso già tracciato di sostegno alle attività produttive della nostra città.” Così il sindaco di Rende Marcello Manna in merito alla decisione da parte della sua amministrazione di sospendere la tassa di occupazione di suolo pubblico per gli operatori commerciali. “Considerata – continua il primo cittadino di Rende – la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, con pesanti ripercussioni a livello locale, in molti sono stati costretti a ridurre, interrompere, sospendere o, addirittura, chiudere la propria attività imprenditoriale.

Con la cosiddetta Fase 2 si impone per noi amministratori locali, nonostante il rischio concreto di default, di sostenere la ripresa delle attività commerciali tra cui, le più penalizzate, sicuramente risultano quelle che si occupano della somministrazione di cibi e bevande. Per questo abbiamo inteso sospendere il pagamento della TOSAP e della TARIG per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche che saranno autorizzate nel periodo tra il 4 maggio e il 30 ottobre 2020, fino a tale ultima data, stabilendo che le occupazioni di suolo pubblico autorizzate nel periodo tra il 4 maggio e il 30 ottobre 2020 saranno considerate, ai soli fini tributari, quali occupazioni “permanenti”, in considerazione della obbligatorietà dell’adozione, da parte degli operatori economici, delle misure di distanziamento sociale previste dai provvedimenti governativi”, ha concluso il sindaco.

I richiedenti dovranno presentare istanza in bollo di “Occupazione temporanea di suolo pubblico”, secondo quanto disposto dalla delibera disponibile sull’albo pretorio del comune e consultabile online sui canali istituzionali.

L’autorizzazione, con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2020, verrà rilasciata previa acquisizione del parere “positivo” da parte del SUAP e del Comando di Polizia Municipale che vigilerà sul rispetto delle indicazioni in materia di restrizioni per Bar e Ristoranti previste dal COVID-19, delle norme che disciplinano il C.d.S e di quelle che disciplinano dette attività. Infine, si legge nel documento, dovrà essere adottata ogni misura di sicurezza atta a salvaguardare e garantire l’incolumità delle persone che prevede di lasciare libero uno spazio di mt 1,50 per il passaggio dei pedoni (laddove necessario) e che siano rispettate tutte le norme vigenti sulla Sicurezza Urbana (D.L. n°14/2017, convertito in Legge il 18/04/2017 n°48).