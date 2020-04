A Rende si allarga la rete di solidarietà: comunità cinese dona mascherine

Farmaci da banco gratuiti distribuiti a chi non ha assistenza sanitaria. Manna: “Welfare resiliente”. Artese: “Sì a forme partecipate e innovative”

RENDE (CS) – Si allarga la rete di solidarietà che a Rende ha prodotto una serie strutturata di iniziative a sostegno delle persone maggiormente colpite dalla emergenza sanitaria ed economica in atto. Nei giorni scorsi, l’imprenditore Wu Zhengbin ha fatto visita al sindaco Marcello Manna portando in dono un consistente numero di mascherine protettive che saranno distribuite alla polizia municipale e al personale che continua a prestare servizio nella casa comunale.

“Siamo convinti che quello che ad oggi risulta il settore più fiaccato dalla crisi sia anche quello da cui bisogna ripartire: il sociale, il terzo settore, l’associazionismo, il volontariato sono la colonna portante di un welfare resiliente che deve essere elemento di coesione per l’intera collettività. È proprio dall’azione collettiva di istituzioni e società civile che si costruisce una comunità inclusiva”, ha affermato il primo cittadino. “Con il supporto dei volontari della Terra di Piero e di Croce Rossa siamo riusciti a raggiungere il maggior numero di persone che, colpite dall’emergenza, non sono in grado più di provvedere al sostentamento della propria famiglia”, ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Annamaria Artese che ha poi aggiunto: “Ci troviamo dinanzi all’esigenza di superare modello di politiche sociali centralista con forme partecipate e innovative, capaci di rispondere a sempre nuove esigenze e alle sfide che la crisi in atto pone in essere”.

Oltre ai pasti e ai generi di prima necessità che il comune di Rende distribuisce ormai dall’inizio dello scoppio della pandemia, da domani sarà possibile, per chi non gode dell’assistenza sanitaria nazionale, di poter fare anche richiesta di farmaci da banco e di primo soccorso. Grazie all’ambulatorio popolare “Grandinetti” e all’Auser, il servizio di consegna di farmaci completamente gratuiti sarà garantito dai volontari de La Terra di Piero: “lo spirito umanitario e di assistenza gratuita a chi non ha accesso ai servizi medici contraddistingue anche questa iniziativa resa possibile dalla generosità del banco farmaceutico oltre che dalle donazioni pervenute da parte dei privati”, ha asserito Mariagrazia Bisconte, tra i dottori in servizio all’interno dell’ambulatorio. “Rende è città della solidarietà, di un cambiamento che ridetermina gli equilibri sociali con l’impegno di un’azione capillare, condivisa ed inclusiva”, ha concluso il sindaco.