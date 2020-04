Rende, prima città ad attivare l’USCA: assistenza domiciliare ai pazienti affetti da Covid-19

Le USCA sono state istituite con decreto del Presidente della Repubblica il 9 marzo scorso, proprio per gestire al meglio e più efficientemente i pazienti affetti da coronavirus che non necessitano di ricovero ospedaliero

RENDE (CS) – “Rende dimostra ancora una volta come dall’agire politico mirato a favorire reti di collaborazione sinergica tra enti si possa costruire la città del futuro”: ad affermarlo il sindaco Marcello Manna che annuncia come “grazie alla task force tra comune, ASP di Cosenza e Università della Calabria la città dell’oltre Campagnan0 sarà la prima ad attivare l’USCA, acronimo di Unità Speciale di Continuità Assistenziale che offrirà assistenza domiciliare ai pazienti affetti da COVID-19 che presentano sintomi lievi o che sono asintomatici”.

Con il coordinamento dell’assessore Mario Rausa e della consigliera di maggioranza Palma Fanello l’iniziativa si pone da un lato ad alleggerire il carico di lavoro dei presidi sanitari, oltre ad offrire un servizio integrato di supporto alle famiglie. “Le USCA –ha proseguito il sindaco- sono state istituite con decreto del Presidente della Repubblica il 9 marzo scorso, proprio per gestire al meglio e più efficientemente i pazienti affetti da coronavirus che non necessitano di ricovero ospedaliero. Soprattutto nella nostra regione, dove i presidi sanitari sono carenti, l’attivazione di questa Unità saranno in grado di dare sostegno ai medici e agli operatori sanitari che sono in prima linea”.

I componenti dell’U.S.C.A. opereranno in stretto contatto con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale, per lo scambio di informazioni relative al decorso clinico dei pazienti: “mettendo ancora una volta, in primo piano il benessere dei cittadini, incentiviamo le politiche sanitarie rivolte a questo scopo attraverso una rete di collaborazione in cui dialogano gli attori istituzionali coinvolti. Le USCA, infatti, amplificano il numero del personale sanitario impegnato nella gestione della emergenza originata dalla pandemia” ha dichiarato il primo cittadino.

“Anche in questa occasione, dunque, la nostra amministrazione riconferma il proprio impegno scegliendo di supportare proposte inclusive affiancando e sostenendo il lavoro svolto dal comparto sanità a cui manifestiamo la nostra solidarietà, oltre al riconoscimento dell’encomiabile lavoro svolto quotidianamente per l’intera comunità”, ha concluso Marcello Manna.