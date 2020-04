Castrolibero, troppa gente in giro. Consigliere Greco: “non ci siamo proprio capiti, il brutto non è passato”

“ Troppa gente in giro, troppe persone irresponsabili, troppi incauti che rischiano di rendere vano il lavoro e il rispetto delle regole di tanti. Il # re s tiamoacasa è un dovere ma soprattutto un obbligo morale”

CASTROLIBERO (CS) – “Eh no, non ci siamo proprio capiti..” Così esclama il capogruppo di maggioranza del Comune di Castrolibero, Orlandino Greco, in un post sulla sua pagina Facebook, mostrando le foto del traffico cittadino in notevole aumento in queste ore. “Probabilmente non è chiaro a molti – continua – che il nuovo decreto proroga fino al 13 aprile le misure di restrizione e impone per il tramite del capo della protezione civile di non abbassare la guardia nonostante negli ultimi giorni ci sia stato un calo dei contagi in riferimento sempre e comunque ai tamponi effettuati. Questo non può e non deve significare allentare le precauzioni e ritornare ad una sorta di normalità, andando anche semplicemente a fare una passeggiata con o senza passeggino!



E neanche le belle giornate devono indurre a poter uscire tranquillamente perché ancora il brutto non è passato e si continua a morire nelle corsie degli ospedali e ne’ il sole caldo di aprile può farci diventare irresponsabili e addirittura dimenticare i tanti morti tra i medici eroi del nostro tempo. Troppa gente in giro, troppe persone irresponsabili, troppi incauti che rischiano di rendere vano il lavoro e il rispetto delle regole di tanti. Il #restiamoacasa è un dovere ma soprattutto un obbligo morale, per noi, per i tanti eroi tra medici infermieri, per le forze dell’ordine e per tutti quelli pronti a sacrificare la propria vita per noi. Solo così ne usciremo vittoriosi su un mostro invisibile capace di mettere in ginocchio il mondo intero. Eh no non ci siamo proprio capiti.”

Ieri Conferenza dei Capigruppo del Comune di Castrolibero per discutere sull’emergenza Covid-19

Si è riunita ieri, via streaming, la Conferenza dei Capigruppo del Comune di Castrolibero, organo composto dai Consiglieri Capigruppo, rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale. La maggioranza, rappresentata da Orlandino Greco, e le minoranze rispettivamente rappresentate da Francesco Calvelli e Michaela Anselmo, alla presenza del Sindaco Giovanni Greco, nonché del Presidente del Consiglio Bruna Primicerio e dell’Assessore al Bilancio Marco Porcaro, hanno convenuto di mettersi a disposizione in maniera congiunta nell’azione che il Comune di Castrolibero è chiamata quotidianamente a svolgere per le misure a sostegno dei cittadini, in questo momento di gravissima crisi dovuta alla pandemia Covid-19.

Più in particolare, tutti, hanno elogiato il grande ruolo svolto dai dipendenti chiamati a svolgere un lavoro di frontiera in questa emergenza, specialmente il Corpo dei Vigili Urbani che, con garbo e fermezza stanno dando il massimo per tutelare, con mezzi limitati, la salute dei cittadini facendo osservare le regole dettate dal DPCM e prestando soccorso ove richiesto. Un grazie speciale anche ai Carabinieri della locale Stazione di Castrolibero, punto di riferimento sempre costante, per l’incredibile attività quotidiana cui sono chiamati con la solita grande dedizione.

Alla fine dell’incontro, si è decisa la “convocazione permanente” della stessa Commissione dei Capigruppo, al fine di sostenere, in maniera concreta e quanto mai bi-partisan, l’attività amministrativa che quotidianamente si rende necessaria, in questo periodo straordinario, ad iniziare dall’erogazione dei “Buoni Spesa” che il governo centrale ha demandato in toto agli enti locali. La “Conferenza”, quindi, verrà chiamata ad offrire il contributo di suggerimento e vigilanza sui criteri di assegnazione dei Buoni Spesa, affinché oltre all’ovvio rispetto delle regole, vi sia la maggiore adesione possibile ai principi di equità sociale.