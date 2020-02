Terremoto, Occhiuto e Manna “situazione sotto controllo. Domani verifica alle scuole”

Sia il sindaco di Cosenza che di Rende si stanno recando in prefettura per una riunione con tutti i tecnici “non ci sono stati grossi danni ma solo tanta paura. Domani effettueremo una verifica in tutti edifici scolastici e nelle strutture pubbliche”

.

COSENZA – Tanta paura ma per fortuna, la forte scossa di magnitudo 4.4 con epicentro a Rende, al momento avrebbe provocato solo alcune lesioni, la caduta di suppellettili all’interno delle abitazioni e, per quanto riguarda gli edifici, solo qualche caduta di alcuni calcinacci nel centro storico di Cosenza e la lesione di alcuni edifici. Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, così come quello di Rende, Marcello Manna in questi minuti stanno prendendo parte alla riunione convocata dal Prefetto, Cinzia Guercio, con tutti i rappresentanti alle forze dell’ordine, della protezione civile e dei vigili del fuoco per fare il punto di quanto accaduto, verificare eventuali danni e monitorare la situazione che starebbe pian piano tornando alla normalità”.

Il sindaco Occhiuto: “domani scuole chiuse per verifiche”

Il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha preannunciato, mentre si recava alla riunione in Prefettura, che firmerà un’ordinanza per chiudere domani tutte le scuole e permettere una verifica delle strutture “abbiamo appena completato un giro perlustrativo nel centro storico di Cosenza con il personale della polizia municipale e gli uomini della Protezione Civile. Possiamo dire che attualmente la situazione è sotto controllo e non ci sono danni grossi ma solo alcuni calcinacci caduti da un edificio precedentemente demolito. Solo tanta paura con la gente che si è riversata in strada ma fortunatamente nessun ferito”.

“Monitoraggio costante anche da parte della macchina comunale e della protezione civile anche a Rende che ha aperto la sua struttura operativa. Lo ha invece detto il sindaco Macello Manna che al momento della scossa si trovava in giunta ” non abbiamo avuto grossi danni ma ne sapremo certamente di più al termine dei sopralluoghi che si stanno effettuando in questi momenti, sicuramente c’è stata tanta paura per scossa davvero molto forte. Domani comunque effettueremo tutte le altre verifiche del caso, sia alle strutture delle scuole che agli edifici pubblici”.