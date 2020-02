Violenta scossa di terremoto nel cosentino tra 4.3 e 4.8. Paura e gente in strada

Una violenta scossa di terremoto è stata registrata intorno alle 17.00 nel cosentino. Paura e persone in strada

.

COSENZA – Una violenta scossa di terremoto è stata registrata nell’area urbana di Cosenza dai sismografi dell’INGV attorno alle 17.00 di oggi. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione a Cosenza, Rende e in tutta l’area urbana del cosentino. Il terremoto ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8 della scala Richter. Paura tra le persone che si sono riversate in strada. Danni vengono segnalati attualmente in alcuni negozi per la merce caduta dagli scaffali. Sono al lavoro

Segue aggiornamento