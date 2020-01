La ricetta stellata di Capodanno. Portiamo in tavola il baccalà dello chef Michele Rizzo

Visto il successo della videoricetta di Natale, anche per capodanno vi proponiamo una ricetta da replicare a casa. Auguri di buon anno dalla redazione e dallo staff del ristorante Agorà di Rende dello chef Michele Rizzo

COSENZA – Se avete deciso di invitare ospiti a pranzo, per iniziare al meglio questo nuovo anno, ma non sapete ancora cosa cucinare, la redazione di QuiCosenza, in compagnia dello chef Michele Rizzo del ristorante l’Agorà di Rende, vi suggerisce come stupire i vostri ospiti: Baccalà, emulsione di fagiolo poverello, peperoni in osmosi e polvere di olive nere. Non fatevi intimorire dal nome, l’esecuzione della ricetta è più semplice di quanto sembra.

Vi auguriamo un felice 2020, ricco di emozioni e tante notizie, che troverete, sempre e solo su QuiCosenza.it e, ovviamente, aspettiamo i vostri commenti e le foto del piatto da voi replicato.

Baccalà, emulsione di fagiolo poverello, peperoni in osmosi e polvere di olive nere

Ingredienti per 4 persone

600 gr. di baccalà

300 gr. di fagioli

olio q.b.

1/2 peperone rosso

1/2 peperone giallo

1/2 peperone verde

olive nere q.b.

Preparazione. Tagliare il baccalà a pezzettoni, eliminando le parti esterne che si posso friggere in un secondo momento. Inserire il baccalà in una bustina sottovuoto e cuocere in acqua bollente per circa 5 minuti. A casa si può inserire il baccalà in un vasetto di vetro colmo di olio e spezie profumate, lasciarlo in forno a 60 gradi per 50 minuti. Intanto, cucinare i fagioli e frullarli finemente. Preparare i peperoni in osmosi (inserirli in una bustina sottovuoto e ripetere l’operazione tre volt) e tritarli. Snocciolare le olive, bollirle, surgelarle e triturarle finemente. Infine, impiattare il tutto e servire accompagnato ad un buon bicchiere di vino bianco. Il consiglio dello chef: un Pecorello in purezza Baronè della cantina Magna Graecia

LA VIDEORICETTA