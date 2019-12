Centro per l’impiego di Montalto senza toner, lo denuncia un cittadino

È quanto denuncia un cittadino, Alessandro Belmonte, alla nostra redazione tramite mail. Belmonte si rivolge direttamente ai candidati alla presidenza della Regione in vista delle elezioni del 26 gennaio prossimo

MONTALTO UFFUGO – Al Centro per l’impiego non sarebbe possibile stampare dei documenti per la mancanza di toner e utenti in attesa di ricevere la documentazione da settimane. È quanto denuncia alla nostra testata un cittadino di Montalto Uffugo. Di seguito riportiamo integralmente la nota inviataci per posta elettronica e indirizzata ai candidati alla presidenza della Regione.

“Gentili candidati alla Presidenza del Consiglio regionale e gentile redazione, mentre la classe politica calabrese si prepara all’ennesima campagna elettorale all’insegna della promesse di cambiamento vorrei portavi a conoscenza di un fatto che definire vergognoso credo sia riduttivo. Dopo vari colloqui, la mia ragazza ha finalmente trovato un lavoro che ci consente di stare vicini ma, l’entusiamo per la buona notizia, si è subito scontrato con l’amara realtà della burocrazia calabrese. Vengo ai fatti: è da oltre un mese che stiamo cercando di ottenere dal Centro per l’Impiego di competenza (quello di Motanto Uffugo) dei documenti che sono essenziali al fine di perfezionare l’assuzione. Dopo essere stati rimandati più volte a causa di problemi relativi al mancato funzionamento dei sistemi informatici, oggi ci comunicano che non è possibile stampare i documenti necessari in quanto non ci sono i toner e che non si sa quando e se verranno comprati. Mi chiedo e vi chiedo se è questa la Calabria che volete lasciarci in eredità?”. Alessandro Belmonte.