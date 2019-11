Incidente sulla statale 107 nel comune di San Fili

Al momento il traffico è rallentato a causa delle lunghe code che si sono formate in entrambi i sensi di marcia

SAN FILI (CS) – Due auto, un’Alfa Romeo di colore nera e una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento si sono scontrate sulla strada statale 107 Silana-Crotonese nel tratto ricadente nel comune di San Fili. Sul posto si è recata un’ambulanza del 118 per prestare soccorso ai feriti che non sarebbero in gravi condizioni. Probabilmente sulle cause dell’impatto hanno influito anche le avverse condizioni climatiche e l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Al momento il traffico è rallentato a causa delle lunghe code che si sono formate in entrambi i sensi di marcia.

