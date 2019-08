Ritrovato stamattina, senza un graffio, era seduto sotto un albero in un terreno a Castiglione

CASTIGLIONE COSENTINO – Armando Preite, 90 anni è stato ritrovato stamattina senza un graffio. Non si avevano piĂą notizie da ieri mattina. I familiari avevano chiesto aiuto per ritrovarlo. Soffre di Alzheimer ed era in forte stato confusionale.

Quando è stato ritrovato era seduto sotto un albero in un terreno a Castiglione, è in buone condizioni, ma non voleva ritornare a casa.