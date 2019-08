Bimba di 4 anni cade da un secondo piano a Sangineto. È grave

√ą stata trasportata in elisoccorso all‚Äôospedale di Cosenza

SANGINETO – Una bimba di quattro anni √® caduta da un secondo piano della sua abitazione, per cause ancora in corso di accertamento, rimanendo ferita in modo grave. √ą accaduto a Sangineto nel pomeriggio. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 e anche l’elisoccorso. La bimba √® stata portata nell’ospedale di Cosenza. √ą in gravi condizioni: ha riportato numerose fratture, √® intubata ed √® in rianimazione. I medici dell‚Äôospedale di Cosenza stanno valutando se sottoporla ad un intervento chirurgico.