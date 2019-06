Il conducente è stato trasportato in ospedale dal 118 prontamente allertato

COSENZA – Incidente rocambolesco a Cosenza. Accade tutto all’incrocio tra via Isonzo e via Monte San Michele. Ancora non sono chiare le dinamiche dell’accaduto, ma pare proprio che la Fiat Panda abbia perso il controllo, facendo un salto rocambolesco.

Perdendo il controllo, l’autovettura si è ritrovata sul marciapiede dell’incrocio a testa in giù. Il conducente è stato trasportato in ospedale dal 118 prontamente allertato.

Da alcune indiscrezioni è emerso che, all’interno del veicolo, si trovava probabilmente anche un’altra persona.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno liberato la carreggiata dalla Fiat Panda grigia ripristinando il traffico veicolare.