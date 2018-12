Cosenza, accolte le richieste dei commercianti. Cambiano orari e accessi di due varchi ZTL

Incontro positivo qualche giorno fa alla Camera di Commercio di Cosenza tra il presidente Klaus Algieri, il Sindaco Mario Occhiuto e i commercianti che hanno chiesto e ottenuto una modifica agli accessi e agli orari di due varchi ZTL in centro cittÃ



.

COSENZA – I varchi della “discordia”. Arriva una nuova modifica per quanto concerne accessi e orari relativi a Via Piave e Via Isonzo ma questa volta è una novità positiva. E’ stato lo stesso Sindaco di Cosenza ad annunciarlo questa mattina durante il consiglio comunale. La decisione arriva dopo l’incontro istituzionale avvenuto qualche giorno fa alla Camera di Commercio al quale ha partecipato lo stesso Sindaco Occhiuto, il presidente Klausi Algieri e una rappresentanza di commerciati della zona. “In molti si lamentano della presenze in centro delle Zone a Traffico Limitato – ha dichiarato Occhiuto questa mattina – ma in tutte le città dove il centro è pedonalizzato, l’accesso è delimitato da ZTL e varchi d’accesso. Sapete che il ruolo del sindaco è anche quello che ascoltare i cittadini e da questo punto di vista devo dire che l’incontro che ho avuto alla Camera di Commercio di Cosenza con il presidente e i commercianti della città è stato molto positivo. Gli esercenti mi hanno fatto presente le loro problematiche, sopratutto in determinate zone.  Ho deciso ci accogliere la loro richiesta per quanto riguarda nello specifico due varchi. Quello di via Piave, che favorirebbe quei cittadini che intendono parcheggiare ai Due Fiumi e che sarà sempre libero. Poi c’è il varco di Via Isonzo dove in effetti la sera il numero di pedoni è molto limitato e per questo abbiamo deciso di renderlo attraversabile dalle auto dalle 16:00 del pomeriggio alle 10:00 della mattina.”

Nel pomeriggio l’ordinanza con nuove disposizioni sulla ZTL nel centro città , è stata emessa dal comandante della Polizia municipale Giovanni De Rose e annunciata come detto dal sindaco Mario Occhiuto. Nello specifico Su via Isonzo, al varco N.2, sarà vietato il transito, eccetto ai mezzi autorizzati, dalle ore 10:00 alle ore 16:00 dei giorni feriali e festivi. L’accesso per tutti i mezzi su via Isonzo sarà libero dunque nelle altre ore. Nella medesima fascia oraria di accesso veicolare, si potrà anche sostare attraverso le normali tariffe vigenti.

Su via Piave, al varco N.1, accesso sempre libero per tutti i mezzi (quindi sospensione del precedente divieto di transito) e la sosta sarà consentita e regolata dalle normali tariffe vigenti.