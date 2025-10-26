Lavoro nero: sospesa un’azienda di radiatori e caldaie, sanzioni per 12mila euro

PETILIA POLICASTRO (KR) – Continuano i controlli contro il fenomeno del lavoro nero. I Carabinieri di Petilia Policastro, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone, hanno eseguito una serie di verifiche in diverse attività produttive del territorio per accertare il rispetto delle norme sulla sicurezza e la regolarità dei rapporti di lavoro.

Durante i controlli, l’attenzione dei militari si è concentrata su un’azienda specializzata nella produzione di radiatori e caldaie, dove sono emerse gravi irregolarità. Due lavoratori sono risultati impiegati senza regolare contratto, mentre all’interno dello stabilimento è stato rinvenuto un impianto di videosorveglianza installato senza le necessarie autorizzazioni.

Per le violazioni accertate sono state comminate sanzioni amministrative per circa 12mila euro e disposta la sospensione dell’attività produttiva fino alla completa regolarizzazione dei dipendenti e al ripristino delle condizioni di conformità alle norme vigenti.