Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Lavoro nero: sospesa un’azienda di radiatori e caldaie, sanzioni per 12mila euro

Calabria

Lavoro nero: sospesa un’azienda di radiatori e caldaie, sanzioni per 12mila euro

Durante un controllo dei Carabinieri e dell’Ispettorato del Lavoro di Crotone scoperti due dipendenti senza contratto e un impianto di videosorveglianza non autorizzato. L’attività resterà chiusa fino alla regolarizzazione

Pubblicato

8 secondi fa

il

ispettore lavoro e carabinieri nil

PETILIA POLICASTRO (KR) – Continuano i controlli contro il fenomeno del lavoro nero. I Carabinieri di Petilia Policastro, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone, hanno eseguito una serie di verifiche in diverse attività produttive del territorio per accertare il rispetto delle norme sulla sicurezza e la regolarità dei rapporti di lavoro.

Durante i controlli, l’attenzione dei militari si è concentrata su un’azienda specializzata nella produzione di radiatori e caldaie, dove sono emerse gravi irregolarità. Due lavoratori sono risultati impiegati senza regolare contratto, mentre all’interno dello stabilimento è stato rinvenuto un impianto di videosorveglianza installato senza le necessarie autorizzazioni.

Per le violazioni accertate sono state comminate sanzioni amministrative per circa 12mila euro e disposta la sospensione dell’attività produttiva fino alla completa regolarizzazione dei dipendenti e al ripristino delle condizioni di conformità alle norme vigenti.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA