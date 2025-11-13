Segnala una notizia

Lavori abusivi in casa con allaccio illegale all’acqua: denunciati due uomini

Calabria

Lavori abusivi in casa con allaccio illegale all’acqua: denunciati due uomini

I carabinieri hanno accertato che nell’immobile situato a Strongoli erano in corso diversi interventi di ristrutturazione non autorizzati

Pubblicato

1 ora fa

il

Allacci abusivi

STRONGOLI (KR) – Due persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri a Strongoli con l’accusa di avere eseguito senza autorizzazione lavori edilizi in un immobile e un allaccio abusivo alla rete idrica comunale. I militari hanno accertato che nell’immobile erano in corso interventi di ristrutturazione non autorizzati, tra cui il rifacimento delle facciate, l’apertura di un nuovo ingresso, la sostituzione degli infissi, la realizzazione di pareti divisorie in muratura, una nuova pavimentazione e l’installazione completa degli impianti. Il proprietario dell’immobile e l’esecutore dei lavori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Crotone per abusivismo edilizio. Il secondo, inoltre, é accusato anche di furto aggravato per l’allaccio abusivo alla rete idrica, utilizzato per l’effettuazione dei lavori.

