Lavoratori delle pulizie: “Condizioni inaccettabili nelle Asp di Trebisacce, Cassano e Corigliano-Rossano”

COSENZA – Il Segretario Generale della FISASCAT CISL Cosenza, Roberto Tenuta, denuncia una situazione ormai insostenibile per i lavoratori e le lavoratrici impiegati nei servizi di pulizia presso i presidi ASP di Trebisacce, Cassano Ionio, Corigliano e Rossano.

“I lavoratori in forza alle ditte appaltatrici Faro e GLF – dichiara Tenuta – si trovano da tempo a operare in condizioni inaccettabili, a causa della grave carenza di dispositivi di protezione individuale (DPI), attrezzature e materiali necessari per svolgere il proprio lavoro. Guanti, detergenti, disinfettanti, carrelli e altri strumenti di base, risultano spesso insufficienti o del tutto assenti, costringendo il personale a lavorare in condizioni precarie, non conformi alle norme igienico-sanitarie previste per ambienti ospedalieri.”

Nonostante le ripetute segnalazioni ai referenti delle ditte appaltatrici, la situazione non ha ricevuto alcuna risposta concreta, aggravando il malcontento tra i lavoratori e aumentando le preoccupazioni per la loro sicurezza. “Siamo di fronte a una situazione che non solo compromette la dignità e i diritti di chi lavora, ma mette anche a rischio la salute dei dipendenti e degli utenti delle strutture sanitarie – continua Tenuta – È inaccettabile che chi garantisce ogni giorno l’igiene e la sanificazione di luoghi così sensibili, venga lasciato senza strumenti adeguati e senza ascolto”.

Di fronte all’indifferenza della ditta appaltatrice, i lavoratori hanno avviato forme di protesta per rivendicare il rispetto dei propri diritti, condizioni dignitose di lavoro e la piena tutela della salute, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

“La nostra richiesta è chiara: serve un intervento immediato da parte delle aziende coinvolte per verificare le condizioni di lavoro all’interno dei presidi interessati e adottare i provvedimenti necessari. Non stiamo chiedendo privilegi, ma semplicemente il rispetto della dignità e della sicurezza dei lavoratori, che ogni giorno svolgono un ruolo essenziale per la collettività” conclude il Segretario Generale Roberto Tenuta.