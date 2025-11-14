Lavoratori ex Lsu e Lpu, flash mob davanti alla Cittadella: «Aumentare le ore di lavoro e gli stipendi»

CATANZARO – Numerosi i lavoratori ex Lsu e Lpu che ieri sono arrivati con pullman e auto proprie davanti alla Cittadella regionale di Germaneto per eseguire un vero e proprio flash mob a sostegno del fondo ex lavoratori LSU/LPU al fine di aumentare le ore part-time a centinaia di lavoratori e per una richiesta di appoggio alla conferenza Stato/Regione per il riconoscimento dei contributi previdenziali.

“Il tutto – dice il il coordinamento dei lavoratori ex lsu/lpu formato da Giulio Pignataro, Romolo Cozza, Oreste Valente, Giovanni Muto, Giovanni Conforti, Gino Pettinato – nel silenzio più assoluto dei sindacati e della politica. Abbiamo lanciato un grido di allarme proprio a loro, specie ai sindacati confederali. Prendete una posizione forte a difesa di questi lavoratori, siamo pronti a farci da parte, hanno ribadito a gran voce”.

Lavoratori ex Lsu e Lpu, una protesta e due vertenze

Due le vertenze che i lavoratori Lsu/Lpu hanno portato in protesta a Germaneto. La prima, il nodo dei fondi e la mancata applicazione dell’accordo quadro del 14 marzo 2022, cancellato da Regione e sindacati per deviarlo su altri precari. L’accordo prevedeva relativamente al trattamento economico del personale ex Lsu ed Lpu stabilizzato ex legge 147/2013, che il fondo regionale, per come storicizzato, a partire dal 2022, doveva produrre un contributo pro-capite agli Enti utilizzatori avente natura dinamica e in conseguenza delle economie che si registravano e a seguito delle fuoriuscite, redistribuirlo su tutta la platea residua del bacino, per l’aumento delle ore, specie ai lavoratori part-time.

La seconda, invece, è quella degli stipendi insufficienti e diritti negati. Gli Lsu/Lpu rappresentano circa il 90% della forza lavoro nei Comuni calabresi. “Non è concepibile che questi lavoratori siano costretti a operare con stipendi bassissimi e senza il riconoscimento dei contributi previdenziali per gli anni lavorativi antecedenti alla stabilizzazione. Una condizione che, oltre a ledere i diritti individuali – dice il coordinamento – rischia di compromettere la prospettiva pensionistica di migliaia di famiglie”.

La richiesta da parte dei lavoratori è stata quella di sollecitare autorevolmente il Governo, per l’approvazione definitiva del Disegno di Legge n. 539 presentato in data 03/02/2023, dal sen. Gasparri, (disposizioni in materia di riconoscimento del diritto alla pensione ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità) da incardinare in commissione lavoro, per il riconoscimento dei contributi previdenziali. Lo stesso coordinamento, sta organizzando un altro flash mob a Roma, il quattro dicembre, davanti Montecitorio, a sostegno del disegno di legge.

Ingiustizia sociale e lavorativa

Ricordiamo, dice in chiusura il coordinamento, “che gli ex LPU/LSU (lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità) dipendenti comunali in più di 360 comuni della Calabria, circa 4500, oramai diventati il 90% della forza lavoro, con funzioni e servizi anche superiori di qualifica ma con stipendi nella gran parte dei casi, sotto le 1000 euro. E, si perché nei comuni calabresi, ci sono dipendenti comunali ancora con orario part-time da 14 a 26 ore settimanali, cioè sotto le 700 euro al mese. Una ingiustizia sociale e lavorativa, mortificante, tenendo presente che oltre a questo danno economico, anche la beffa, per i primi dieci anni di attività questi lavoratori hanno lavorato senza il riconoscimento dei contributi previdenziali, un vero e proprio lavoro nero, legalizzato dallo stato che li farà diventare i prossimi poveri della P.A”.