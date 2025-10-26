L’affondo di Toscano a Tridico «Dopo avere fatto finta di competere abbandona la Calabria»

REGGIO CALABRIA – Francesco Toscano è stato, insieme a Pasquale Tridico, candidato presidente della Regione Calabria e avversario dell’eletto governatore Roberto Occhiuto. Il presidente di Democrazia Sovrana Popolare (Dsp) a distanza di settimane dal voto si rivolge al candidato del centrosinistra «Come volevasi dimostrare, quello d’accordo con Occhiuto non ero io, ma Tridico».

«Il professore, dopo avere fatto finta di competere, abbandona la Calabria – aggiunge Toscano – e torna a Bruxelles, dopo aver svolto fino in fondo il compito che il Sistema gli aveva assegnato: diffamare me, presentandomi falsamente come una protesi di Occhiuto».

«La Calabria è una terra di tragedie, simulazioni e dissimulazioni – prosegue Toscano – ma certi giochini li conosciamo e non ci impressionano. Noi resteremo qui, nel Paese reale, a fare opposizione dura e senza sconti a Occhiuto e al suo governo regionale. Tridico, invece, torni pure a godersi a Bruxelles gli immeritati privilegi che – conclude il presidente di Dsp – si è guadagnato con le sue discutibili condotte».