La sindaca di San Fili, Linda Cribari, eletta nel Consiglio UNCEM Calabria

LAMEIZA TERME (CZ) – Un nuovo riconoscimento importante per la sindaca di San Fili, Linda Cribari, è stata eletta nel Consiglio dell’Uncem Calabria durante il Congresso Regionale svoltosi lo scorso 7 novembre a Lamezia Terme. L’Uncem è un’istituzione che si occupa della rappresentanza e della promozione delle comunità montane e dei piccoli comuni della regione.

L’elezione di Cribari rappresenta un passo significativo per la valorizzazione del ruolo delle donne nella politica regionale e offre l’opportunità di affrontare le sfide specifiche dei territori montani, tra cui lo spopolamento e la valorizzazione delle risorse locali.

Priorità e proposte strategiche

Nel suo nuovo ruolo, la Sindaca avrà il compito di promuovere iniziative che favoriscano la coesione territoriale e lo sviluppo dei comuni calabresi, con particolare attenzione a cinque aree chiave:

Sviluppo sostenibile – Incentivare l’agricoltura biologica e la valorizzazione delle risorse naturali per creare opportunità economiche rispettose dell’ambiente montano. Turismo responsabile – Realizzare itinerari culturali e storici per promuovere un turismo che sostenga l’economia locale senza compromettere l’integrità dei territori. Rappresentanza delle piccole comunità – Garantire una maggiore voce ai piccoli comuni nelle politiche regionali e promuovere la collaborazione tra enti locali. Infrastrutture e mobilità – Migliorare i collegamenti tra i comuni montani e garantire l’accesso ai servizi essenziali per i cittadini. Innovazione e digitalizzazione – Accelerare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni comunali per rendere i servizi pubblici più accessibili e inclusivi.

La Sindaca Cribari sottolinea come “queste strategie siano fondamentali per rafforzare lo sviluppo economico e sociale delle aree interne e per garantire un futuro sostenibile ai piccoli comuni della Calabria”. Il Consiglio UNCEM Calabria, presieduto da Vincenzo Mazzei, accoglie la nuova Consigliera con l’auspicio che il suo contributo possa favorire iniziative concrete a beneficio dei territori montani e delle comunità locali.