La giornata camigliatellese dello chef Bruno Barbieri, in Sila per “4 Hotel”

Il noto chef e conduttore televisivo ha concluso oggi la sua esperienza sull’altopiano silano nella località turistica di Camigliatello

30 minuti fa

bruno barbieri a camigliatello

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Giornata camigliatellese per Bruno Barbieri e la troupe del celebre programma televisivo “4 Hotel”, format di Sky in cui quattro strutture ricettive si sfidano per ottenere il titolo di miglior hotel in termini di location, servizi, camere e prezzo.

Il noto chef e conduttore televisivo ha concluso oggi la sua esperienza sull’altopiano nella località turistica di Camigliatello Silano, in occasione della penultima giornata dell’Autunno Silano, manifestazione enogastronomica promossa e organizzata dall’Amministrazione comunale di Spezzano della Sila, che anche quest’anno sta facendo registrare la presenza di migliaia di presenze.

Dopo aver visitato e valutato altri tre alberghi dell’altopiano, Barbieri è giunto nella frazione di Spezzano della Sila dove, nella tarda mattinata, ha potuto ancora una volta apprezzare le eccellenze enogastronomiche del territorio. Successivamente, si è cimentato in una escursione in mountain bike lungo i sentieri del Parco Nazionale, accompagnato dalle guide di Sila Sport, vivendo così un’esperienza immersiva tra natura e autenticità.

La giornata si concluderà con il pernottamento del conduttore in un noto hotel di Camigliatello, ultima tappa del percorso che porterà Barbieri a confrontare i quattro alberghi protagonisti della puntata. Obiettivo, come sempre, sarà quello di eleggere la struttura più performante dal punto di vista dell’accoglienza, del comfort e della qualità dei servizi, offrendo al tempo stesso una preziosa vetrina nazionale per il turismo silano.

