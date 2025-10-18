Segnala una notizia

La Calabria tra le regioni in Europa più a rischio povertà

La Calabria tra le regioni in Europa più a rischio povertà

È quanto emerge dai dati diffusi da Eurostat relativi al 2024. La Calabria è solo seconda a Guyana francese per via di alto tasso di vulnerabilità

COSENZA – Una nuova maglia nera arriva per la Calabria. Secondo i dati diffusi da Eurostat relativi al 2024 insieme a Guyana francese e Campania, la Calabria è tra le regioni con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione sociale in Europa. La nostra regione, seconda solo a Guyana francese (59,5%), registra un tasso di vulnerabilità del 48,8%, seguita dalla città autonoma spagnola di Melilla (44,5%) e dalla Campania (43,5%).

Con l’analisi si evidenzia e si conferma come il Mezzogiorno d’Italia sia ancora tra le zone più fragili d’Europa: Calabria e Campania superano di oltre il doppio la media Ue del 21%; anche Sicilia (40,9%) e Puglia (37,7%) risultano ben oltre la soglia critica del 33%.

