La Calabria su Rai 1: “Ballando On The Road” da Corigliano al Ponte di Calatrava

CATANZARO – La Calabria torna sotto i riflettori della prima serata di Rai 1, pronta a incantare il pubblico nazionale con la sua bellezza autentica e le emozioni del ballo. A partire da domani, sabato 18 ottobre, il programma “Ballando On The Road” condotto da Milly Carlucci accompagnerà i telespettatori in un viaggio tra arte, danza e paesaggi mozzafiato, subito dopo la gara delle Stelle di “Ballando con le Stelle”.

Il format, realizzato nell’ambito della convenzione tra Rai Com, Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission, è un omaggio alle cinque province calabresi, ognuna raccontata attraverso immagini spettacolari proiettate sullo sfondo delle performance dei ballerini, all’Auditorium del Foro Italico.

Le cartoline della prima puntata offriranno scorci indimenticabili: un volo sopra Scilla e un tramonto sul mare a Palmi (RC), le acque cristalline di Crotone popolate dalle tartarughe Caretta Caretta, le rovine del Parco archeologico di Scolacium (CZ), il Convento di San Francesco a Paola (CS), e i filari di vite al tramonto a Cirò Marina (KR). Non mancheranno le immagini suggestive del Salone degli Specchi del Castello Ducale di Corigliano (CS), del Complesso monumentale di San Giovanni a Catanzaro, dei borghi di Albidona (CS) e Ricadi a Capo Vaticano (VV), fino al Ponte San Francesco di Paola di Santiago Calatrava, simbolo architettonico di Cosenza. Un’occasione preziosa per valorizzare il patrimonio culturale e naturale della Calabria, che attraverso la magia della televisione e l’energia della danza si racconta in tutta la sua straordinaria bellezza.