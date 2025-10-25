Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

La Calabria stasera su Rai 1: Cosenza protagonista a ‘Ballando con le Stelle’

Area Urbana

COSENZA SU RAI 1

La Calabria stasera su Rai 1: Cosenza protagonista a ‘Ballando con le Stelle’

Cosenza, il Codex Purpureus Rossanensis e l’Arcomagno stasera saranno in onda su Rai 1 nella trasmissione televisiva, in prima serata

Pubblicato

19 minuti fa

il

ballando-on-the-road-Calabria

COSENZA – Da Cosenza a Corigliano Rossano, fino a San Nicola Arcella: Cosenza e provincia stasera saranno protagoniste insieme ad altre zone della Calabria nella prima serata del sabato di Rai 1, stasera a “Ballando con le Stelle” con una selezione video di immagini della regione. L’iniziativa é realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.

Al termine della sfida delle Stelle, andrà in onda il secondo appuntamento con “Ballando On The Road”. Protagoniste, la Calabria e le sue bellezze. Si parte con la vista aerea del borgo di Badolato, con le immagini del Codex Purpureus Rossanensis, con l’opera di Umberto Boccioni alla Galleria nazionale di Cosenza.

A raccontare la Calabria sono anche gli scatti del Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium  a Roccelletta di Borgia (Cz), del porticciolo di Catanzaro, della costa ionica nelle cui acque furono ritrovati i Bronzi di Riace, della statua della Minerva ad Arena dello Stretto (Rc), del teatro Cilea di Reggio Calabria. E ancora le immagini del Collezionista di Venti, opera di Edoardo Tresoldi a Pizzo Calabro (Vv), del tramonto sulla spiaggia di Palmi (Rc), di Arcomagno sulla costa tirrenica cosentina, del tramonto a Pietragrande (Cz).

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA