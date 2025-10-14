La Calabria diventa set per “La casa in fiamme” con Margherita Buy e Fabrizio Bentivoglio

ROMA – Sono iniziate le riprese di ‘La casa in fiamme’ con la regia di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana. I protagonisti del film, scritto da Renato Sannio e Giuseppe G. Stasi, sono Margherita Buy, Fabrizio Bentivoglio, Barbara Chichiarelli, Antonio Bannò, Anita Caprioli, Arianna Di Claudio e con Francesco Di Leva. Prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, da Eliofilm e da PiperFilm Durante un weekend in quella che un tempo è stata la casa del cuore, una famiglia non più felice e ormai divisa si confronta con la realtà. Il pretesto è la vendita della villa al mare, ma la convivenza forzata – tra genitori, figli, nipoti e congiunti – scoprirà antiche ferite mai rimarginate. Solo grazie a eventi tragicomici, i nostri saranno costretti a svelare sentimenti e verità mai venuti a galla prima. La casa in fiamme racconta con ironia le contraddizioni di una famiglia imperfetta, sempre in bilico tra rancore e una speranza di riconciliazione. Sempre in bilico tra tragedia e commedia. Come la vita. Prodotto da Sonia Rovai con Claudio Falconi per Wildside, società del gruppo Fremantle, da Ariens Damsi per Eliofilm, e da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm, che lo distribuirà al cinema in Italia. PiperPlay ne curerà le vendite internazionali. Le riprese si svolgeranno per circa sei settimane tra la Calabria, in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission, e Roma.