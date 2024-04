WhatsApp e Instagram non funzionano: ecco cosa sta succedendo alle app

COSENZA – Problemi con WhatsApp e Instagram, in down da quasi un’ora.Il sito downdetector, che raccoglie le segnalazioni di anomalie e guasti sulla rete, attorno alle 20 di oggi, ha evidenziato oltre 40mila avvisi di utenti non solo in Italia, che stanno riscontrando problemi con l’invio e la ricezione dei messaggi.

I problemi a WhatsApp, in particolare, sono stati riscontrati a livello internazionale con l’impossibilità di inviare messaggi sia attraverso il cellulare che nella modalità web (dal pc) dalla Francia alla Germania, dalla Spagna al Brasile, dagli Stati Uniti all’Australia. Disagi anche a Facebook e Messenger.

Il profilo WABetaInfo ha fatto sapere che “WhatsApp sta avendo attualmente problemi con i server”. Attorno alle 20.40 ora italiana, WABetaInfo ha pubblicato un nuovo post: “Sembra che WhatsApp stia ripristinando il servizio di messaggistica. Alcune funzioni come le informazioni sull’ultimo accesso e lo stato online potrebbero non essere ancora disponibili”.