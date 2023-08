Voglia di cocktail: Spritz e Negroni i più diffusi, ai calabresi piace il Gin Lemon

ROMA – Spritz e Negroni sono i cocktail maggiormente diffusi sul territorio italiano ma analizzando il trend stagionale e di consumo a livello locale, il Mojito è quello più apprezzato nelle regioni settentrionali, il Gin Tonic piace in Valle d’Aosta, l’Americano in Friuli-Venezia Giulia e il Margarita in Liguria e Piemonte. Sex on the Beach e Pina Colada sono più ricercati in Sardegna, mentre il Moscow Mule nelle Marche. I cocktail analcolici vanno per la maggiore soprattutto nelle Marche, in Sardegna e in Abruzzo.

E’ quanto emerge da un’analisi di Tilby, cassa cloud del Gruppo Zucchetti che con il suo Osservatorio Drink & Food ha individuato la tendenza riguardante cocktail e vini rilevando i trend regionali e stagionali e le preferenze degli italiani e il periodo in cui i drink vengono consumati maggiormente.

Dall’analisi emerge che è “l’estate è senza dubbio la stagione in cui il consumo di cocktail è maggiore ma è possibile individuare anche alcuni trend rilevanti per il periodo autunnale e invernale”. L’interesse per Spritz, Negroni e Gin Tonic riscontra dei picchi in vista di capodanno, mentre drink come il Mojito e il Sex on the Beach soprattutto tra giugno e settembre. Tra le varianti dello Spritz i bartender propongono la versione Campari, al secondo posto tra le più richieste.

A livello regionale, lo Spritz Bianco va per la maggiore in Friuli-Venezia Giulia, mentre la variante Select è una delle predilette in Veneto, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna. Lo Spritz Cynar è diffuso quasi unicamente in Veneto e in Lombardia. Tra i cocktail a base di Gin gli italiani apprezzano soprattutto il Negroni.

Il Gin Lemon, invece, è richiesto soprattutto in Calabria, Marche e Veneto; il Gin Fizz è di tendenza in Friuli, Liguria e Puglia; l’Angelo azzurro in Sardegna, Calabria e Sicilia, mentre i toscani apprezzano soprattutto il White Lady. Tra vini più amati dagli italiani ci sono il Prosecco, che si beve soprattutto in Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I vini rossi sono preferiti ai bianchi in tutte le regioni italiane.